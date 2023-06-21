Gökçeada-Kabatepe feribot hattına 22-23 Haziran'da 16 ek sefer konuldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 22-23 Haziran'da Gökçeada-Kabatepe feribot hattında mevcut tarifeye 16 sefer ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gökçeada-Kabatepe hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için ek seferler planlandı.

Buna göre, cuma günü mevcut tarifeye ilaveten Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00, 11.00, 17.00, 22.00 ve 23.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 05.00, 14.00, 20.00 ve 23.00'te de sefer yapılacak.

Cumartesi günü ise Kabatepe'den saat 01.00, 02.00 ve 03.00'te, Gökçeada'dan ise saat 00.00, 01.00, 03.00 ve 04.00'te ek seferler gerçekleştirilecek.

Güncel sefer tarifesi ile ek sefer planlamalarına "www.gdu.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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