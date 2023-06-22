GMKA hibe desteğiyle "Ayvacık Antep fıstığı" işleme ve paketleme tesisi kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GMKA hibe desteğiyle "Ayvacık Antep fıstığı" işleme ve paketleme tesisi kurulacak

AA

GMKA hibe desteğiyle "Ayvacık Antep fıstığı" işleme ve paketleme tesisi kurulacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) 2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle, 4 bin 650 dekar alanda ortalama 500 ton Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılan 8 köyün mahsulünün katma değer kazanacağı işleme ve paketleme tesisi kurulacak.

Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yararlanıcısı olduğu projeyle kurulacak işleme ve paketleme tesisi ile ilçede üretilen ürünlerin yerinde işlenmesi ve paketlenmesi sayesinde üreticilerin ürünlerine katma değer sağlanacak.

Sözleşme töreninde, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker ve GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç tarafından "Ayvacık Antep fıstığı" adı altında markalaşma sürecinde üreticilere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen protokol imzalandı.

Projenin uygulama alanı Ayvacık ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan üreticilerin, bölgede bu ürüne olan talep ve ilgiyi karşılamak, sürekliliği sağlamak, ekiliş alanlarını ve üretim miktarını artırmak hedefleniyor.

Ahmetçe, Sazlı, İlyasfakı, Kuruoba, Büyükhusun, Şapköy, Erecek ve Küçükçetmi köylerindeki üreticiler hasat ettikleri ürünlerin işlenmesi ve paketlemesini yapma imkanı bulacak.

Projenin faaliyete geçirilmesi ile bitkisel üretimde Antep fıstığı ve ürün çeşitliliğinin devamlılığı, yıl içindeki gelir dağılımının optimize edilmesi, iş gücünün yıl içine dağıtılması, çiftçilere iyi bir gelir kaynağının oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, alternatif ve karlı ürünler sağlamak için kaliteli üretimin il içi ve il dışı pazarlara satış yapılmasına da olanak sağlayarak ilçede Ayvacık Antep fıstığı markası adı altında üretim yapıldığı duyurulacak.

Bütçesi 2 milyon 540 bin lira olan projede 1 milyon 905 bin liralık tutar, GMKA tarafından hibe desteğiyle karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

38. Lapseki Kiraz Festivali'nde kiraz yarışması ödül töreni ve Cengiz Kurtoğlu konseri
YEREL HABERLER 38. Lapseki Kiraz Festivali'nde kiraz yarışması ödül ...
Gökçeada-Kabatepe feribot hattına 22-23 Haziran'da 16 ek sefer konuldu
YEREL HABERLER Gökçeada-Kabatepe feribot hattına 22-23 Haziran'da 16 ...
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale'de çocuklar için bilim atölyesi kurdu
YEREL HABERLER İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çanakkale'de çocuklar ...
Lapseki Belediyesi 38. Geleneksel Kiraz Festivali'nde üreticiler yarıştı
YEREL HABERLER Lapseki Belediyesi 38. Geleneksel Kiraz Festivali'nde ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
"Çanakkale Zaferi" konulu çocuk şarkıları beste yarışmasının sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER "Çanakkale Zaferi" konulu çocuk şarkıları beste ...
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ve Lapseki'de köylüleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ve ...
Lapseki'de yemek yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Lapseki'de yemek yarışması düzenlendi
ÇOMÜ'de toplu iş sözleşmesi pilav günüyle kutlandı
YEREL HABERLER ÇOMÜ'de toplu iş sözleşmesi pilav günüyle kutlandı
Ayvalık'ta doğal resifleri kaplayıp deniz canlılarını tehdit eden misinalar görüntülendi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta doğal resifleri kaplayıp deniz canlılarını ...
Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla 110 kiloluk orkinos avladı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda zıpkınla 110 kiloluk orkinos ...
Çanakkaleli dalgıç, zıpkınla 110 kilogramlık orkinos avladı
YEREL HABERLER Çanakkaleli dalgıç, zıpkınla 110 kilogramlık orkinos ...
Deniz canlıları için doğal resiflerde 'paraketa misinası' tehlikesi
YEREL HABERLER Deniz canlıları için doğal resiflerde 'paraketa ...
Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali başladı
YEREL HABERLER Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.