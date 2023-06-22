GMKA hibe desteğiyle "Ayvacık Antep fıstığı" işleme ve paketleme tesisi kurulacak

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) 2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle, 4 bin 650 dekar alanda ortalama 500 ton Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılan 8 köyün mahsulünün katma değer kazanacağı işleme ve paketleme tesisi kurulacak.

Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yararlanıcısı olduğu projeyle kurulacak işleme ve paketleme tesisi ile ilçede üretilen ürünlerin yerinde işlenmesi ve paketlenmesi sayesinde üreticilerin ürünlerine katma değer sağlanacak.

Sözleşme töreninde, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker ve GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç tarafından "Ayvacık Antep fıstığı" adı altında markalaşma sürecinde üreticilere katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen protokol imzalandı.

Projenin uygulama alanı Ayvacık ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan üreticilerin, bölgede bu ürüne olan talep ve ilgiyi karşılamak, sürekliliği sağlamak, ekiliş alanlarını ve üretim miktarını artırmak hedefleniyor.

Ahmetçe, Sazlı, İlyasfakı, Kuruoba, Büyükhusun, Şapköy, Erecek ve Küçükçetmi köylerindeki üreticiler hasat ettikleri ürünlerin işlenmesi ve paketlemesini yapma imkanı bulacak.

Projenin faaliyete geçirilmesi ile bitkisel üretimde Antep fıstığı ve ürün çeşitliliğinin devamlılığı, yıl içindeki gelir dağılımının optimize edilmesi, iş gücünün yıl içine dağıtılması, çiftçilere iyi bir gelir kaynağının oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, alternatif ve karlı ürünler sağlamak için kaliteli üretimin il içi ve il dışı pazarlara satış yapılmasına da olanak sağlayarak ilçede Ayvacık Antep fıstığı markası adı altında üretim yapıldığı duyurulacak.

Bütçesi 2 milyon 540 bin lira olan projede 1 milyon 905 bin liralık tutar, GMKA tarafından hibe desteğiyle karşılanacak.

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