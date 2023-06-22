Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Zeytin Kg 25,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 70,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 81,63 MTS İnek sütü Litre 10,63 MTS Koyun sütü Litre 19,80 MTS Keçi sütü Litre 14,66 MTS Ceviz (kabuklu) Kg 65,00 MTS Erik Kg 8,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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