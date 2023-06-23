Lapseki'de geleneksel ilçe hayrı düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "38. Lapseki Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında geleneksel hayır yemeği düzenlendi.

İlçenin çeşitli mahalle ve sokaklarına kurulan 12 ayrı noktada 10 bin kişilik pilav dağıtıldı.

Sahil Camisi bahçesinde de imam ve müezzinler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Hayır yemeğine Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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