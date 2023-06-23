Çanakkale Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 21,06 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Çeltik Kg 21,06 HTS Pirinç (luna) Kg 24,00 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 35,00 HTS Buğday (aşurelik) Kg 13,01 HTS Buğday kepeği Kg 2,50 HTS İnek sütü Litre 10,65 MTS Koyun sütü Litre 10,05 MTS Keçi sütü Litre 7,05 MTS Saman Kg 1,75 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.