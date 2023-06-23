Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 21,06 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Çeltik
|Kg
|21,06
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|35,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,01
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|2,50
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|10,65
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,05
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,05
|MTS
|Saman
|Kg
|1,75
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış