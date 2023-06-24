Gelibolu'da kurbanlık pazarında dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı amaçlı broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, vatandaşlara yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık konularını içeren bilgilendirme broşürü dağıtarak uyarıda bulundu.

Ekipler, vatandaşların şüpheli bir durumda 112 Acil yardım hattını arayabileceklerini belirterek, söz konusu olaylara karşı duyarlı olmalarını tavsiye etti.

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