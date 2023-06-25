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TMO, Gelibolu'da buğday ve arpa alımı yapacak

AA

TMO, Gelibolu'da buğday ve arpa alımı yapacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) taban fiyatları açıklamasının ardından 3 Temmuz'dan itibaren hububat alımı yapılacağı bildirildi.

Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Kurban Bayramı sonrası arpa, hububat alımı ilçemizde de bu yıl ilk kez yapılacak. Buğday ton fiyatı 8 bin 250 lira olarak açıklandı. Ayrıca ton başına 1000 lira prim verilecek. 1000 lira primden arpa ve buğdayını tüccara satan da faydalanabilecek. TMO, buğday ve arpada çıkış ve kayıtlı ürün miktarı kadar alım yapacak.

Ayrıca, buğday ve arpada 500 kilogram olan parsel verim miktarı odamızın girişimleri sonucu Gelibolu için ortalama 700 kilogram civarı belirlenmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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