Biga'da sahibinin park etmeye çalıştığı otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Biga ilçesinde sahibinin park etmeye çalıştığı sırada alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sakarya Mahallesi Hasan Özden Sokağı altında bulunan Kocabaş Çayı otopark alanında Hüseyin Barut, 34 FP 7669 plakalı aracını park etmek üzereyken otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bu aracın kullanılamaz hale geldiği, yanındaki iki otomobilin de zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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