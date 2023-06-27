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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti

AA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş tarafından karşılandı.

Karşılama mangasını selamlayan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, günün anısına Kurtulmuş'a 57. Alay Sancağı'nı temsilen hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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