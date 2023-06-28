Gelibolu'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden Y.G'nin kullandığı 58 RC 404 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelibolu Belediyesi İtfaiyesince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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