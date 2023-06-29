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Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor

AA

Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan limana yıl sonuna kadar 43 dev kruvaziyer gemisiyle 20 binden fazla yolcu gelmesi bekleniyor.

Kepez'de 1993 yılında 22,5 dönüm arazide yapımına başlanan ve altyapısı 1999'da tamamlanan Çanakkale Limanı'nın açılışı, 2006'da başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Son yıllarda önemli kruvaziyer gemilerinin tercih ettiği rıhtım iskele uzunluğu 214 metre olan liman, kent turizmine önemli katkı sağlıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı konuklar özellikle Troya Antik Kenti, Troya Müzesi ve Assos'un yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ediyor.

Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, AA muhabirine, Çanakkale Limanı'nın önemli kruvaziyer gemilerinin uğrak merkezlerinden olduğunu söyledi.

Bu anlamda her yıl on binlerce yabancı konuğun Çanakkale'ye geldiğini belirten Beceren, şöyle konuştu:

"En son yanaşan Fransız bayraklı 187 metre uzunluğundaki 'Club Med-2' gemisi, dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden. 5 yelkene sahip olan en büyük gemi olarak biliniyor. Toplam 305 yolcu kapasitesi var, 302 yolcu var bugün gemide. 201 civarında da mürettebata sahip. Geminin yaklaşık olarak 21 gün süren bir seyri var. Fransa'nın Nice Limanı'ndan yola çıktı. İtalya limanlarına uğradıktan sonra Yunanistan, sonrasında Bozcaada ve İstanbul'a uğradıktan sonra bizim limanımıza geldiler. Buradan da Kuşadası'na devam edecek. Oradan da tekrar İsrail'e uğradıktan sonra Yunanistan'da tekrar tur sona ermiş olacak."

- 2023'ün 16'ncı kruvaziyer gemisi Club Med-2

Club Med-2'nin, bu sene ağırladıkları 16'ncı gemi olduğu bilgisini veren Beceren, "27 gemi daha limanımıza gelecek. Şu ana kadar limana inen yolcu sayımız ise 8 bin 600 civarında. Geriye kalan gemilerle yine yaklaşık 12 bin civarında yolcu gelecek limanımıza. Bu yıl Çanakkale Limanı'nda toplamda 43 gemi ile 20 binden fazla yolcuya ulaşacağız diye bekliyoruz. Tabii Kurban Bayramı yine yoğun geçecek bizim için. Bayram süresince 3 gemiyi daha limanımızda ağırlayacağı." diye konuştu.

Çanakkale'nin önemli bir tarih ve turizm kenti olduğunu vurgulayan Beceren, kentin özellikle son yıllarda bu özellikleriyle daha çok ön plana çıktığını anlattı.

Bunun bağlantılı olarak tüm sektörlere yansıdığına değinen Beceren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim Çanakkale olarak zaten dünya markamız olan Troya Antik Kenti ve özellikle Troya Müzesi yapıldıktan sonra bölgemiz çok daha ilgi çekmeye başladı. Limana gelen yolcu profiline baktığımız zaman da yine İngiliz, Avustralyalı, Yeni Zelandalı yolcular buraya geliyorlar. Karşısı Tarihi Gelibolu Yarımadası. Gelen konuklar mutlaka burayı ziyaret etmek istiyorlar. Planlamalar da bunun üzerine yapılıyor. Her geçen gün gerçekten gelen gemi kapasiteleri de artmaya başladı limanımıza. Bu sene çoğunlukla gelen gemiler hep 200 metre üzeri gemiler. Umuyoruz bu şekilde artarak devam edecek. Çünkü Çanakkale'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli de bizim de Çanakkale olarak çok iyi kullanmamız lazım. Biz de bu bilinçle hareket etmeye gayret ediyoruz. Yurt dışındaki birçok fuara da bu anlamda katılım sağlamaya gayret ediyoruz. Çanakkale'yi en iyi şekilde tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki özellikle cruise gemileri ile deniz turizminde oldukça iyi yerlere geleceğiz Çanakkale olarak."

- "Çanakkale önemli bir şehir"

Club Med-2 gemisinin ikinci kaptanı Adrien Gailhac ise Çanakkale'nin rotalarında olan önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Yolcuların büyük bölümünün özellikle burayı görmek istediğini aktaran Gailhac, Troya ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip bölge tarihi hakkında araştırma yapmak istediğini ifade etti.

Club Med şirketinin Kruvaziyer Ticaret Müdürü Saida Dridi de Çanakkale'yi daha önce birkaç kez bireysel olarak ziyaret etme imkanı bulduğunu bildirdi.

Çanakkale'nin turizmin her çeşidini barındıran nadide şehirlerden olduğuna dikkati çeken Dridi, "Burası bir turizm şehri. Denizi var, doğası var, olmayan bir şey göremedim. Haliyle buraya insanlar gelmek ve burayı görmek istiyorlar. Konuklarımız burada oldukları için çok mutlular. Umarım yeni bir uğrak ile limana geliriz ve tekrar burayı gezme fırsatı buluruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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