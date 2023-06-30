Gelibolu Kavakköy'de mor renkli tarlalar bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde "3. Lavanta Festivali" kapsamında hazırlanan mor renkli tarlalar, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Lavanta üreticiliği de yapan Kavakköy Ekoloji Turizm Derneği Başkanı Nevzat Aktepe, gazetecilere, 17 Haziran'da başlayan festivalin 9 Temmuz'da sona ereceğini söyledi.

Ziyaretçilere lavanta fidesi, yağı, kolonyası ve sabunu gibi özel ürünlerin tanıtım ve satışını yaptıklarını belirten Aktepe, festival sayesinde hem Kavakköy'ün hem de Gelibolu'nun tanıtıldığını anlattı.

Gelibolu'yu lavanta ile tanıştırdıklarını kaydeden Aktepe, "Düzenlediğimiz bu etkinliğimizin üzerine her yıl biraz daha farklı obje koymaya çalışıyoruz. Lavanta tarlasına gelen ziyaretçilerimiz hem güzel fotoğraflar çekip anı biriktiriyor hem de isteyen kolonya, parfüm, sabun gibi ürünlerimizden alıyorlar." diye konuştu.

Etkinliğe yakınlarıyla katılan Canan Aktaş ise doğa harikası bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Her yerin mis gibi koktuğunu vurgulayan Aktaş, "Bu eşsiz güzellikten insan büyüleniyor. Görsel olarak çok hoş görüntüler var. Biz de güzel fotoğraflar çektik, harika bir yer." dedi.

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