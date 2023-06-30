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Çanakkale Savaşları batıklarının tanıtımı için sosyal medya fenomenleri dalış etkinliğine katılacak

AA

Çanakkale Savaşları batıklarının tanıtımı için sosyal medya fenomenleri dalış etkinliğine katılacak

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle dalış turizmine açılan Çanakkale Savaşları batıkları, sosyal medya fenomenlerini ağırlayacak.

Uluslararası Turizm Profesyonelleri Birliği (SKALL) Başkanı ve iş insanı Aşkın Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, kent turizminin gelişmesine katkı sunmak, özellikle de batık turizminin ön plana çıkması için önemli bir girişimde bulunduklarını belirtti.

Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi batıkların, su altı ekosistemine faydasının yanı sıra dalış severlerinde cazibe merkezi haline geleceğini vurgulayan Değirmenci, şöyle devam etti:

"Tüm ulusal ve yabancı sosyal medya fenomenlerini, dalgıç meraklısı herkesi Çanakkale’ye davet edeceğiz, ağırlayacağız. Çanakkale Savaşları'yla, batık dalışlarıyla ilgili programı gerçekleştireceğimiz tanıtım ile duyuracağız. Bu çalışmamızın Çanakkale turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü ayrı bir branş. Bugüne kadar sadece günübirlik, gelip geçici dalış turizmiyle ünlü olan Çanakkale, yurt dışından geleceklerle 4-5 gün, buna kara gezileri ve diğer tarihi yerleri eklediğiniz zaman bu yaklaşık 1 haftalık konaklamalı gezi haline dönüşecek."

Değirmenci, projenin yapımcı Savaş Uğurlu'nun desteğiyle gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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