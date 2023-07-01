Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Çanakkale Şehitler Abidesi önlerinde arızalandı.
Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.