İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan milli sporcu Burunlular'a ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Moldova'da 9-16 Haziran'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ümit Burunlular'ı ziyaret etti.

Turan, Çanakkale Engelliler Derneği'nde yaptığı ziyarette, zaferlerine bir yenisini daha ekleyen Ümit Burunlular'ın Avrupa'da Türkiye'nin bayrağını dalgalandırdığını ve ülkesini gururlandırdığını söyledi.

Burunlular'ın örnek bir duruşu ve tavrı olduğunu dile getiren Turan, "Hem şampiyonumuzu hem de kıymetli hocamızı yürekten kutluyorum. Durmak yok yola devam diyoruz. Daha çok başarı daha iddialı şampiyonluklar bekliyoruz." dedi.

Çanakkale'de yeni isimlerin de bu sporu yapmasını önemsediklerini ifade eden Turan, "Biz istiyoruz ki bu marka şehirden, şehitler diyarından her alanda çok daha fazla başarılı kişiler çıksın, bayrağımızı her alanda farklı ülkelerde dalgalandırsın. Ümit Burunlular, bunu çok sık yapıyor. Bundan sonraki süreçte de başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Ümit Burunlular da amaçlarının Çanakkale'den bir olimpiyat şampiyonu çıkarmak olduğunu, farklı branşlarda, farklı sıkletlerde sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Engelli gençlerin, Çanakkale'de bu konuda hem bir büyüklerinin hem de profesyonel anlamda bir sporcunun bulunduğunu bilmelerini istediğini ifade eden Burunlular, "Sporun içimizde olması ve hayatımızın sonuna kadar spora devam etmemiz lazım. Yeni sporcular yetiştirmek, olimpiyatlara sporcu çıkarmak sizlerin ve devletimizin desteğiyle olacak." dedi.

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