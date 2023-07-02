Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "KB-20", "KB-4304" ve "TCSG-6" botları, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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