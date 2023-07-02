Karabiga'da 39. Priapos Deniz Festivali düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 39. Priapos Deniz Festivali düzenlendi.
Karabiga Limanı'nda düzenlenen festivale AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Yüzme ve yağlı direk yarışmalarının yapıldığı festivalde eğlenceli dakikalar yaşandı. Festivalde daha sonra yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
39. Priapos Deniz Festivali, limanda düzenlenecek konserlerle sona erecek.