Gelibolu'da uyuşturucu satışına yönelik denetimde 2 kişi gözaltına alındı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri saha çalışmaları sırasında yaptıkları kontrolde, M.T'nin sırt çantasında daralı ağırlığı 90 gram olan uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bu sırada M.T'nin yanında bulunan arkadaşı C.C'nin, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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