Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla ertelenen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Biçici, törende yaptığı konuşmada 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdirildiğini hatırlattı.

Kabotaj Bayramı'nın 1935'ten bu yana kutlandığını belirten Biçici, sözlerine şöyle devam etti:

"Kabotaj Kanunu'na göre, Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin, bundan böyle Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiş, yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Kanun ile bağımsızlığımız, denizlerimizdeki hükümranlık perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun bir anlamda, Kurtuluş Savaşı'mızın denizlerdeki zaferidir. Bugün bu zaferimizin 97. yılını hep birlikte kutluyoruz."

Katılımcılar, törenin ardından "Kilitbahir" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler de Boğaz'da su gösterisi yaptı.

Törene, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik, Çanakkale Limanı Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, gemi acentelerinin yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan program kapsamında Yat Limanı'nda deniz temizliği yapılacak.

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