Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Yumurta
|Adet
|2,97
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|7,00
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,20
|HTS
|Kiraz
|Kg
|27,12
|MTS
|Çilek
|Kg
|16,35
|MTS
|Şeftali
|Kg
|18,37
|MTS
|Salatalık
|Kg
|12,40
|MTS
|Elma
|Kg
|2,55
|MTS
|Kayısı
|Kg
|18,63
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|86,13
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|87,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,94
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,73
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,80
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış