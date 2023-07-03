Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,97 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Yumurta Adet 2,97 HTS Arpa (yemlik) Kg 7,00 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,20 HTS Kiraz Kg 27,12 MTS Çilek Kg 16,35 MTS Şeftali Kg 18,37 MTS Salatalık Kg 12,40 MTS Elma Kg 2,55 MTS Kayısı Kg 18,63 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 86,13 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 87,00 MTS İnek sütü Litre 10,94 MTS Koyun sütü Litre 19,73 MTS Keçi sütü Litre 13,80 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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