ÇOMÜ'nün "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesinde TÜBİTAK 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından afet bölgesi için hazırlanan "Bilim Her Yerde" özel destek çağrısı kapsamında hayata geçirilen "Bir Tutam Bilim Bir Dünya Şenlik Projesi"nin kapanış töreni yapıldı.

Troya Müzesi'nde düzenlenen törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu deprem sonrası üniversitelerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçtiğini hatırlattı.

Hazırlanan bu projenin de önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna işaret eden Erenoğlu, şunları kaydetti:



"Üniversitelerin en temel misyonlarından biri, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirmenin dışında sosyal sorumluluk ve toplumsal katkıdır. Dolayısıyla hayata geçirilen projeler sayesinde toplumsal katkının yanı sıra hem öğrenci arkadaşlarımızın hem de bizlerin yaşamlarına doğrudan katkı sağlıyor. Bu kıymetli projeye destek veren tüm ekibe teşekkür ediyorum."

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda en hızlı şekilde oluşturdukları yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdıklarını dile getiren Ilgın, bölgedeki insanların yaralarını bir nebze olsun sarabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Doç. Dr. Ilgın, hazırladıkları projenin de başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, kendilerine destek sağlayanlara teşekkür etti.

Törene, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, proje yürütücüleri ve akademisyenler katıldı.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunanlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi.





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