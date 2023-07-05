Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-907" botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 16 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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