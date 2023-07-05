Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında zeytinin kilogramı ortalama 50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Zeytin Kg 50,00 HTS Elma (sanayi tipi) Kg 5,17 HTS Buğday (beyaz) Kg 5,50 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 92,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 90,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 116,59 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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