Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek

ÇANAKKALE (AA) - Adana'da 10 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometrelik yeni bir bisiklet turuna başladı.

Yücel, kordondaki Troya Atı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla yaptığı turu, Çanakkale'den tekrar başlattığını söyledi.

Turun yine 7 bin kilometrelik bir rotayı kapsayacağını belirten Kemal Yücel, şunları kaydetti:

"Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla bisikletle Türkiye turuna çıkıyorum. Lösemi hastası çocuklarımızın hayata tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyaç var. İnsanlar kök hücre bağışının ilik bağışının nasıl yapıldığı konusunda yeterli bilgi sahip değiller. Çok acılı, sancılı ve uzun bir işlem olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu öyle değil. Sadece kan verme yöntemi ile nakil bekleyen lösemi hastası bir çocuğun hayatını kurtarabileceklerini bu sayede anlatıyorum. Bunun için şehir şehir geziyorum. Gittiğim her şehirde toplantılar, organizasyonlar yapıyorum. Yolda gördüğüm her insana tek tek kök hücre bağışının ne olduğunu anlatıyorum."

- Bağış için Kızılay kan alma noktalarına başvuru yapılabiliyor

Bağış için Kızılay kan alma noktalarına başvuru yapılabileceğini vurgulayan Yücel, "İlk adımı vatandaşlarımız Kızılay'da atabilirler. Kızılay bu anlamda çok güzel, ciddi çalışmalar yapıyor. 18-50 arasında olan tüm sağlıklı bireyler Kızılay kan alma noktasına giderek kök hücre donörü olmak istediklerini söyleyecekler. 3 tüp kan örneği alınıyor. Yapılan analizlerde eşleşme uyumlu bir hasta çıkması halinde, bir sağlık kontrolü ve ardından da kan verme yöntemi ile bir çocuğun hayatı kurtarılıyor." bilgisini aktardı.

Çanakkale'de başlattığı yolculuğun ilk durağının İzmir olacağını ifade eden Yücel, "Yarın akşam İzmir'de olmayı hedefliyorum. adından Aydın, Denizli rotasından Kocaeli'ye çıkacağım. Karadeniz bölgesini ziyaret ederek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ardından da Akdeniz üzerinden yine Çanakkale'de bisiklet turumu tamamlayacağım." dedi.

Geçen yıl yaptığı gibi 7 bin kilometrelik bir rota belirlediğini anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"35 kadar şehri ziyaret edeceğim. 7 bin kilometrelik rota içinde en az 7 bin yeni donör kazanımı elde etmeyi düşünüyorum. Bu yüzden de çalışmama, 'Her Pedal Bir Umut Olsun' adını verdim. İnsanları hem organ bağışında hem de kök hücre bağışı konusunda bilinçlendirmeye çalışacağım. Ben 10 yıl önce 6 yaşındaki evladımı kaybetmiştim. Ali Utku'nun organlarını bağışladık. 5 çocuğa hayat verdi. Ben de yaklaşık 2 yıl önce bir hastaya canlıdan karaciğer donörü oldum. Ve bir hastanın hayatı kurtuldu. İnsanlara hem organ bağışını, hem ilik bağışını anlatırken yeni bir hayat kurtarabileceklerini anlatmak istiyorum."