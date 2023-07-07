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        Bozcaada'da 30 metrelik uçurumdan düşen kadın öldü

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        Giriş: 07.07.2023 - 09:44
        Bozcaada'da 30 metrelik uçurumdan düşen kadın öldü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 30 metrelik uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da tatil yapan Yeşim Demir (39), dün akşam arkadaşlarıyla gün batımını izlemek üzere Polente Burnu'na geldi.

        Demir, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan kayalıklara düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.

        Ekipler, uçurumun altında buldukları Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sahil Güvenlik botuyla Adli Tıp Kurumu Çanakkale Şube Müdürlüğüne gönderildi.

        Yeşim Demir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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