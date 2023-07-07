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        Çanakkale'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 12:15
        Çanakkale'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Erol Emin yönetimindeki 34 SD 4154 plakalı otomobil, Savaştepe kavşağında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ACY 131 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Otomobildeki Mehmet Zeki Yüzbaşı hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erol Emin, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Araçta sıkışan Yüzbaşı'nın cesedi, Biga Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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