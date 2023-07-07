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        Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir Avustralya'da

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        Giriş: 07.07.2023 - 16:09
        Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir Avustralya'da

        ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Avustralya'ya gitti.

        Kaşdemir, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bulunan Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

        Anıta çelenk sunan İsmail Kaşdemir daha sonra Avustralya Savaş Müzesini gezdi.

        Müze hakkında bilgi alan Başkan Kaşdemir, buradaki salonları dolaşıp "Last Post Ceremony" programına katıldı.

        İsmail Kaşdemir ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Kanberra Büyükelçisi Ufuk Gezer'i ziyaret etti.

        Ziyarette, Avustralya ile olan ikili ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini arttırmak için fikir alışverişinde bulunuldu.

        Çalışma ziyareti kapsamında önemli görüşmeler ve temasların gerçekleştirileceğini ifade eden Kaşdemir, "İlişkilerimizin daha da güçlenmesini ve daha çok Avustralyalı ziyaretçiyi Çanakkale'de ve Türkiye'de misafir etmek istiyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki, bu çalışmalarımız kısa sürede meyvelerini verecektir." açıklamasında bulundu.

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