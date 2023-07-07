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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:18
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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