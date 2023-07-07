GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.