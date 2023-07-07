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        Biga'da buğday ekili arazide çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü

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        Giriş: 07.07.2023 - 21:27
        Biga'da buğday ekili arazide çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Güvemalan köyündeki Kütüklü mevkiinde Necmettin Fakir'e ait buğday ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Biga Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangında 2 dönüm ekili arazi zarar gördü.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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