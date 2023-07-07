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        Çanakkale'de çıkan yangın 50 dönümlük buğday tarlasına zarar verdi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 23:59
        Çanakkale'de çıkan yangın 50 dönümlük buğday tarlasına zarar verdi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

        Kavaklıtepe mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve arazözler sevk edildi.

        Bir helikopter, Gelibolu itfaiyesi ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerin müdahale ettiği yangın kısa süre sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Olayda, 50 dönümlük buğday tarlasında zarar oluştu

        Tarlada biçme işlemi yaparken yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalışan bir kişinin kullandığı biçerdöver devrildi.

        Olay yerine gelen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yetkililerden bilgi aldı.

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