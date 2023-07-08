Gelibolu'da SMA hastası Merve için dostluk maçı yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde SMA hastası 4,5 yaşındaki Merve Tekin'e destek için dostluk maçı düzenlendi.

Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda Gelibolu Anadolu Lisesi mezunlarınca düzenlenen etkinliğe, aynı liseden mezun oyuncu Onur Tuna da destek verdi.

Mücize Doktor, Filinta ve Yasak Elma gibi dizilerin sevilen oyuncusu Tuna, yapımcı-yönetmen Gökhan Tarkan Karaman ve profesyonel denizci Adnan Akdağ'ın da katılımı ile basketbol oynadı.

Maç davetiyelerinden elde edilen gelir, Merve Tekin'in yardım kampanyasına bağış olarak verildi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar da maçın ardından oyunculara madalyalarını takarak, kupalarını takdim etti.

Merve Tekin'e yardım amaçlı düzenlenen etkinliğe katılan Tuna "Minik kızımıza bir katkımız olacaksa ben çok memnun olacağım. Bu güzel ve anlamlı etkinlik için herkese teşekkür ediyorum." dedi.