Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir Yeni Zelanda'da

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Zelanda'ya gitti.

Kaşdemir, beraberindeki heyet ile birlikte yaptığı Avustralya ziyaretinin ardından Yeni Zelanda'ya geçti.

İlk olarak Wellington Büyükelçilsi Ömür Ünsay ile görüşen Başkan Kaşdemir, daha sonra Yeni Zelanda Gazi İşleri ve Turizm Bakanı Sayın Hon Peeni Henare'i ziyaret etti.

Görüşmelerde önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan tören programlarına dair fikir alışverişinde bulunuldu.

İsmail Kaşdemir ardından Büyükelçi Ünsay ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Sayın Andrew Little ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeni Zelanda Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı, Türkiye-Yeni Zelanda Dostluk Anıtı ve Atatürk Parkı ve Anıtı’nı ziyaret edip çelenk bırakan Başkan Kaşdemir, burada bulunan anıt ve müzeleri dolaştı.

İsmail Kaşdemir, Avustralya ve Yeni Zelanda ziyaretlerinin ülkeler arası dostluğun pekişmesine katkı sağladığını ifade etti.