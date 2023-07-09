Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:50
        Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 6 feribot seferi ilave etti.

        Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 10.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 05.00, 08.00 ve 12.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

        Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü
        Erkek arkadaşıyla gün batımını izlemeye gitti, uçurumdan düşüp öldü
        Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı (2)
        Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı (2)
        Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı
        Sürücü kazada öldü, aracından uyuşturucu çıktı