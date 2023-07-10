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        Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede 83 düzensiz göçmen yakalandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 16:10
        Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede 83 düzensiz göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 2 zanlı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halindeki özel bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bir süre takip edilen tekneye, "TCSG-913" botuyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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