Çanakkale'de ağılda çıkan yangında 150 oğlak telef oldu
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 150 oğlak telef oldu.
Yeniköy'de Hüseyin ve Ahmet Üstün'e ait küçükbaş hayvan ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gelibolu Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında, ağılda bulunan 150 oğlağın telef olduğu tespit edildi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.