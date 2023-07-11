Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale açıklarında 144 düzensiz göçmen yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:47
        Çanakkale açıklarında 144 düzensiz göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, özel tekne içinde 144 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla bir zanlı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Babakale Balıkçı Barınağı açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu İngiltere bayraklı "Blue Diamond" isimli bir tekne tespit etti.

        Ekiplerin "TCSG-6" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 144 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Teknedeki Mısır uyruklu bir şüpheli ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de ağılda yangın; 150 oğlak öldü
        Çanakkale'de ağılda yangın; 150 oğlak öldü
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale´de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı