Çanakkale'de kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretilmesi için çalışma başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretilmesi için hazırlanan "Kaliteli Zeytin Üretimi İçin Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi" başlatıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş Yerleşkesindeki açılış toplantısında konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, projenin en önemli amacının, Çanakkale çevresinde yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılması, sektördeki rekabet gücünün yükseltilmesini, hedef kitlenin istihdam edilebilirliklerini geliştirmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi olduğunu söyledi.

Projenin, Avrupa Birliği Erasmus + Programı çerçevesinde ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklendiğini belirten Erenoğlu, "Proje çerçevesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle somut işbirliği yapılacak. Verilecek mesleki eğitimler çerçevesinde üreticilerimiz hem teorik, hem de pratik eğitimler alarak, sektörün aslında duyduğu ihtiyaçları uygun hale getirecekler. Hem üretici olarak, hem de üretilen ürün olarak. Proje sonunda ise Çanakkale çevresinde yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılması, sektördeki rekabet gücünün yükseltilmesini, hedef kitlenin istihdam edilebilirliklerini geliştirmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor." dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise "Zeytinciliğin yapıldığı ülkelerin yüzde 90’ının Akdeniz ülkeleri olarak değerlendiriyoruz. Dünyada 26 ülkede zeytincilik veya zeytin üretimi yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık olarak 100 milyon dekarlık bir alanda zeytincilik yapılmaktadır. Yıllık 3 milyon ton civarında da bir zeytinyağı üretiminin olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde ise 9 milyon dekarlık bir alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında 230 bin ton civarında zeytinyağı üretimimiz olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok da katılımcılara Ezine Gıda İhtisas OSB hakkında bilgi verdi.

Kuruluşlarının 2016 sonunda Türkiye’nin 326. Organize Sanayi Bölgesi olarak resmiyet kazandığını anlatan Altınok, şöyle devam etti:

"Yeşil OSB’ler arasında yer almak, gelişen teknolojilerden faydalanabilmek ve üreticilerimizin bilim ile aralarına köprü olabilmek için Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak üniversite ile işbirliğine ayrıca önem vermekteyiz. Üniversitelerdeki bilgi ve birikimin, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeliyle sanayi deneyiminin finansal gücünü birleştirerek, verimli ve sonuç olarak işbirlikleri oluşturmak, sınırlı kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak. Bilgi ve teknoloji transferi için ekosistemde kuvvetli bir koordinatör olarak çalışmaktır. Bu anlamda ÇOMÜ, Ezine Meslek Yüksekokulu ve Teknoparkla yapmış olduğumuz protokollerinde meyvelerini, sonuçlarını bir bir almaktayız."

Konuşmaların ardından tanıtım toplantısına katılan Portekizli akademisyenlere katılım sertifikaları verildi.

Toplantıya Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, daire müdürleri, zeytin üreticileri ve Portekiz’deki üniversitelerden gelen akademisyenler katıldı.