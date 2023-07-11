Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:43
        Çanakkale'de kontrolden çıkan otobüsteki 5 kişi yaralandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

        Manisa'nın Soma ilçesinden Çanakkale'ye gelen Ahmet Akkuş yönetimindeki 45 VH 001 plakalı yolcu otobüsü, Güzelyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, toprak zemine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Yasemin Yılmaz (44), Elif Nisa Yılmaz (8), Ayşe Çengel (39), Halil Koç (62) ve Öykü Badağburçak (31) hafif yaralandı.

        Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de teknede 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de teknede 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de ağılda yangın; 150 oğlak öldü
        Çanakkale'de ağılda yangın; 150 oğlak öldü
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını