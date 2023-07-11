Çanakkale'de bin 69 litre etil alkol ele geçirildi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, bin 69 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında, bir iş yerine ait depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, bin 69 litre etil alkol, 200 boş bidon, 130 bidon kapağı, 203 alkol etiketi ile kapak sıkma makinası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve H.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.