Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de bin 69 litre etil alkol ele geçirildi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:56
        Çanakkale'de bin 69 litre etil alkol ele geçirildi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, bin 69 litre etil alkol ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında, bir iş yerine ait depoya operasyon düzenledi.

        Operasyonda, bin 69 litre etil alkol, 200 boş bidon, 130 bidon kapağı, 203 alkol etiketi ile kapak sıkma makinası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve H.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de teknede 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de teknede 144 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de ağılda yangın; 150 oğlak öldü
        Çanakkale'de ağılda yangın; 150 oğlak öldü
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de teknede 83 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        İş yerine yılan girdi, çalışan masaya çıktı
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını (2)
        Çanakkale'de orman yangını
        Çanakkale'de orman yangını