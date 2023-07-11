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        Çanakkale'de oksijen tüpü dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

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        Giriş: 11.07.2023 - 20:29
        Çanakkale'de oksijen tüpü dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de oksijen tüpü doldurduğu sırada meydana gelen patlamada yaralanan belediye personeli hayatını kaybetti.

        Çanakkale Belediyesine ait yat limanında görevli Caner Özbek (43) dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Ağır yaralanan Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özbek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından belediyeden taziye mesajı yayımlandı.

        Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

        "Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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