Gelibolu'da yaz spor kursları ilgi görüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tesislerinde açılan yaz kurslarına 607 kişi kayıt yaptırdı.

Yaz döneminde çocuk ve gençler için 6 farklı branşta açılan yaz kurslarından en fazla ilgiyi, yarı olimpik yüzme havuzundaki yüzme kursu gördü.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde 400 kişi yüzme, 85 kişi okçuluk, 19 kişi atıcılık, 25 kişi voleybol, 50 kişi karate ve 28 kişi basketbol kursuna katılıyor.

Çocukları yaz aylarında istedikleri branşlardaki spor etkinlikleriyle buluşturmak için açılan kursları ziyaret eden İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, kursiyer öğrencilerle sohbet edip, taleplerini dinledi.

Abacı, öğrencilere hem nitelikli vakit geçirme hem de yeteneklerini geliştirme imkanı sağladıklarını ifade etti.