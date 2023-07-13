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        Gelibolu Kaymakamı Abacı, biçerdöverle ekin hasadı yaptı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:23
        Gelibolu Kaymakamı Abacı, biçerdöverle ekin hasadı yaptı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, ziyaret ettiği çiftçilerin tarlasında biçerdöverle ekin hasadı yaptı.

        Kaymakam Abacı, Cumalı Köyündeki buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti ve çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Sıcak hava nedeniyle çiftçilere daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Abacı, "Başta ilçemiz olmak üzere yurdumuzdaki tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat yılı diliyorum." dedi.

        Kaymakam Abacı, biçerdövere bindiği bir tarlada ekin hasadı yaptı.

        Buğday hasadı ziyaretinde Kaymakam Abacı'ya, Gelibolu İlçe Tarım Müdürü Ali Şimşek ve Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya da eşlik etti.

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