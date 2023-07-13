Gelibolu'da 52 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan zanlı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 14 ilde aranan ve 52 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, asayiş çalışmaları kapsamında bir şüphelinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Yapılan sorguda üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin dolandırıcılık, sahtecilik, yaralama, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından sabıkası bulunan ve 14 ilde aranan Bülent Kımız olduğu tespit edildi.

Hakkında 52 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kımız, gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.