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        Gelibolu'da "Sokak Lezzetleri Festivali" düzenlenecek

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        Giriş: 14.07.2023 - 11:27
        Gelibolu'da "Sokak Lezzetleri Festivali" düzenlenecek

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde turizm stratejik planı kapsamında Sokak Lezzetleri Festivali düzenlenecek.

        Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında düzenlenen toplantıda, eylül ayında yapılması planlanan festival ile ilgili detaylar görüşüldü.

        Sokak Lezzetleri Festivali'ni Gelibolu'da geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Bekir Abacı, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 3 bin yıllık kadim bir geçmişi olan Gelibolu'muz birçok alanda olduğu gibi, sahip olduğu doğal, coğrafi, kültürel ve tarihi mekanları ile turizm alanında seçkin bir destinasyon olma özelliği taşımaktadır. Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı çerçevesinde ilçemizin daha çok tanıtılması ve ekonomik olarak ilçemize gelir kazandırmak amacıyla Sokak Lezzetleri Festivali düzenlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Abacı, söz konusu festival sayesinde tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sayesinde Gelibolu'nun tanıtımında, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilçeye gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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