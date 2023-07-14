Lapseki'de tarla günü etkinliği yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen tarla günü etkinliğinde buğday çeşitleri tanıtıldı.

İlçeye bağlı Balcılar köyünde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki'nin tarımın her alanıyla adından söz ettiren bir ilçe olduğunu söyledi.

Lapseki'deki üretimleri başından sonuna kadar takip ettiklerini belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Meyveciliğin yanında tarla bitkileri üretiminde de söz sahibiyiz. Bugün ilçenin uzak köylerinden olan Balcılar, Karamusalar ve Eçialan köylerinin bulunduğu üst bölgede, Trakya Araştırma Enstitüsünün yerli çeşitlerinin bölgeye adaptasyonuyla ilgili kurmuş olduğumuz demonstrasyonu üreticilerimizle paylaşmak için buradayız. Bugün gerçekten güzel bir gün bölgemizin tarla bitkileri üretimiyle yerli çeşitlerimizi toprakla buluşturduğumuzun hasadını gerçekleştirdiğimiz bir gün. Bu çeşitlerin bölgemizde ne kadar uyum sağlayabildiği, verimin ne şekilde olduğu ve üreticilerimize ne şekilde fayda sağlayabileceği görmek istedik. Baktığımız da bu gün hasadı gerçekleşiyor verimler gayet iyi önerebileceğimiz yerli çeşitleri üreticilerimizle ve kendi sitemizde paylaşacağız."

Törene çevre köylerin muhtarları ve üreticiler katıldı.