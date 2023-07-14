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        Çanakkale'deki fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:58
        Çanakkale'deki fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilecek

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan getirilen 21 yabancı uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

        Mahkemede O.B. ve E.D.U'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

        Yabancı uyruklu diğer şüpheliler G.B. ve D.M'nin ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        - Olay

        Polis ekipleri il merkezinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine teknik takip başlatmış, yapılan çalışmada, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan getirilen 21 yabancı uyruklu kadının para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edilmişti.

        Düzenlenen operasyonda, Özbekistan uyruklu G.B. ile birlikte D.M, O.B. ve E.D.U. yakalanmıştı.

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