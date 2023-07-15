Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 7'nci yılında, Çanakkale Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasıyla devam eden tören, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Aktaş, gazetecilere, hain darbe girişiminin 7'nci yılı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kentte etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Aktaş, şöyle konuştu:

"Halkımıza, gençlerimize, yavrularımıza, hain darbe girişimini unutturmamak, bu hain darbe girişimine karşı yapılan mücadeledeki kahramanlarımız, kahramanlıkları anlatmaya devam edeceğiz. O kahramanların sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyoruz. Onları unutturmamak için çeşitli etkinliklerle bugünü anıyoruz. Bu etkinliklerden birisi de Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı bu kutsal topraklarda dua etmek, şehitlerimizi anmak için bulunuyoruz. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve liderliğinde hiçbir zaman bu hainlere hangi amaçla olursa olsun, hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğimizi haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, kurum müdürleri, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.