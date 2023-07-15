Çanakkale'de arının soktuğu sürücü motosikletten düşerek yaralandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arının soktuğu sürücü motosikletten düşerek yaralandı.
Yukarışevik köyünden ilçe merkezine gelen Zait Savaş, Yeniceköy yakınlarında motosikletiyle seyir halindeyken kaskının içine arı girdi.
Arının soktuğu sürücü alerjisi olması nedeniyle fenalaşarak motosikletinden düşüp, yaralandı.
Baygınlık geçiren Savaş'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.