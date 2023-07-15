Biga'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 12 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.
Biga'nın Gemicikırı köyünde Fikret Doğan'a ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Biga Orman İşletme Müdürlüğü ile Biga Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında 12 dönüm buğday tarlası zarar gördü.
Yangında Fikret Doğan'a ait samanlıktaki 80 balya saman da yandı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.