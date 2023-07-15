Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Biga'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:33
        Biga'da çıkan yangında buğday tarlası zarar gördü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 12 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

        Biga'nın Gemicikırı köyünde Fikret Doğan'a ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Biga Orman İşletme Müdürlüğü ile Biga Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında 12 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

        Yangında Fikret Doğan'a ait samanlıktaki 80 balya saman da yandı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması
        Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması
        Çanakkale'de fuhuş çetesine operasyonda 2 şüpheliye sınır dışı kararı
        Çanakkale'de fuhuş çetesine operasyonda 2 şüpheliye sınır dışı kararı
        Çanakkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon (2)
        Çanakkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon (2)
        Çanakkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon
        Çanakkale'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon
        52 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
        52 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
        AÇASAM Müdür Yardımcısı Sabah: Üzüm hoşaflı 'Çanakkale Menüsü' gerçek değil
        AÇASAM Müdür Yardımcısı Sabah: Üzüm hoşaflı 'Çanakkale Menüsü' gerçek değil