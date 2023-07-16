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        Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:17
        Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

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